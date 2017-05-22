Путин на совещании в Сочи обсудит Федеральную космическую программу

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Сочи "достаточно обширное совещание" по развитию космической отрасли и формированию Федеральной космической программы (ФКП). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Развитие космической отрасли (будет обсуждаться, - прим. ТАСС): это и программа развития, это и программа по вводу (с точки зрения временных параметров) новых типов ракет, - сообщил он. - Очень важная тема для развития космоса и его коммерциализации - дистанционное зондирование Земли". Последняя тема, по словам представителя Кремля, "это именно то, что связано и с вопросами безопасности, и с вопросами обороны, и с вопросами народного хозяйства, и в то же время это способно приносить существенные доходы для отрасли, как это происходит во многих странах мира".