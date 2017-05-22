Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос развития МКС с партнерами по БРИКС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин дал поручение Роскосмосу проработать вопрос развития международной космической станции (МКС) с партнерами по объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Об этом вице-премьер сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.

"Да, я давал такого рода поручение - проработать эту тему с Роскосмосом", - сказал Рогозин.

"Пока договорились с американцами работать до 2024 года по международной космической станции, но надо иметь ввиду, что с 2019 года они будут запускать астронавтов своими силами, у них свои будут средства выведения. И, собственно говоря, мы также планируем, что МКС будет более и более ориентирована на коммерциализацию".