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Роскосмос "оцифрует" Землю

Космос
22 мая, 18:07 дата обновления: 22 мая, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Проект "Цифровая Земля" ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов

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© NASA

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государственная корпорация "Роскосмос" начала создание обновляемой цифровой модели всей поверхности нашей планеты в рамках проекта "Цифровая Земля", сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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"Точность модели Земли составит около 1 м с периодической актуализацией. "Цифровая Земля" ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов. Сплошное покрытие и сервисы на основе данных дистанционного зондирования Земли ориентированы на всех потребителей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, крупный и средний бизнес и массовый потребитель", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Регулярная съемка с пространственным разрешением больше 1 м позволит определять изменения объектов с высокой детальностью.

"Реализация проекта даст качественно новые возможности и объективную информацию в отношении сельского и лесного хозяйства, кадастра, картографии, управления регионами, контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов и техногенных аварий", - приводятся в сообщении слова генерального директора Роскосмоса Игоря Комарова.

В настоящее время российская орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли насчитывает восемь космических аппаратов. К 2025 году Роскосмос планирует нарастить орбитальную группировку таких аппаратов до 20.

Высокоточная спутниковая карта России

Игорь Комаров также сообщил, что до конца года Роскосмос планирует обеспечить "бесшовное покрытие" сервисами дистанционного зондирования Земли два пилотных региона - Крым и Ростовскую область. Об он сказал в понедельник по итогам совещания у президента России Владимира Путина по развитию космической отрасли.

"Мы определили, что до конца этого года и без дополнительных средств из бюджета мы сделаем бесшовное покрытие и обеспечим всеми видами сервиса в областях и сельского хозяйства, и природопользования, и геологоразведки в Крыму и в Ростовской области", - сказал он. Комаров уточнил, что эти два региона станут своего рода пилотными проектами, при этом уже есть заявки от других регионов. В частности, он назвал Курскую область, Самарскую область. "Мы готовы до конца следующего года покрыть полностью этими сервисами дистанционного зондирования не менее 20% территории России. К 2020 году у нас будет информация по всей территории Российской Федерации", - добавил он.

Комаров заверил, что таким образом будут получены высокоточные данные с периодичностью обновления менее одного года, с возможностью получить эту информацию по любому объекту на территории РФ в течение суток. "Это мы обеспечим, это даст другие новые возможности с точки зрения и сельского хозяйства, и контроля использования площадей, и с точки зрения лесного хозяйства, с точки зрения окружающей среды и свалок, контроля территорий, которые выделялись под строительство как дачных участков, так и жилых объектов", - сказал он, подчеркнув, что в Роскосмосе полагают, что таким образом возможно будет создать "новое понимание того, что происходит на земле" и дать мощный инструмент для управления процессами повышения эффективности.

Комаров предположил, что в ближайшее время Роскосмос будет определен в качестве головной ответственной структуры по созданию централизованного фонда данных дистанционного зондирования Земли. Он добавил, что госкорпорация обратилась с просьбой позволить федеральным органам власти принимать эти данные и использовать их при возникновении различных, в том числе юридических, споров по аналогии с тем, как используются данные ГИБДД по превышению скорости. Со своей стороны, по его словам, "Роскосмос готов отвечать и обеспечить высокое качество этих снимков и их точную привязку к координатам местности.

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Комаров, Игорь Анатольевич
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