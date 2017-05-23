Запуск "русского Хаббла" могут в очередной раз отложить

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск российской космической обсерватории "Спектр-УФ" (отечественный аналог телескопа Hubble) может быть перенесен почти на три года из-за очередного секвестра космического бюджета и изменения Роскосмосом сроков финансирования разработки аппарата.

Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Предлагается сокращение финансирования проекта на ближайшие три года в несколько раз с неполной компенсацией затрат после 2020 года. Это означает, что ранее прописанные сроки запуска (2021 год - прим. ТАСС) нереальны, речь может идти минимум о 2024 годе", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что на сроки создания обсерватории влияют промедления при согласовании документации и заключении контрактов в Роскосмосе и задержки с оплатой уже произведенных работ. По его данным, российская сторона до сих про не оплатила британской компании e2v изготовление летного образца приемника излучения для спектрографа. России передана лишь аппаратура для конструкторско-доводочных испытаний, а работа в Британии над созданием летного образца приостановлена. "Существуют риски, что мы так и останемся без летных образцов", - сказал собеседник агентства.

В 2014 году США запретили использовать свою электронику в аппаратуре британской компании, поэтому той пришлось изменять проект.

В Роскосмосе отказались от комментариев.

Космическая обсерватория

"Спектр-УФ", как ожидается, будет близок по своим возможностям к американскому космическому телескопу Hubble, работающему с 1990 года. Серия космических обсерваторий "Спектр" была задумана в СССР в 1980-х. Изначально запуск планировался на 1997 год, но многократно переносился. Ранее в НПО им. Лавочкина анонсировали запуск в мае 2021 года.

С помощью "Спектра-УФ" ученые собираются изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд и эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, а также атмосферы планет и комет.

Ультрафиолетовую камеру для "Спектра-УФ" изначально должна была изготовить Испания, но из-за отсутствия необходимого финансирования с испанской стороны работы были переданы Институту космических исследований и Институту астрономии РАН. В то же время Испания изготовит дополнительную ультрафиолетовую камеру для поиска экзопланет. Но при неготовности техники или обострении международных отношений эта аппаратура может быть вовсе исключена без большого ущерба для проекта.

Запуск обсерватории "Спектр-УФ" планируется произвести с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М".