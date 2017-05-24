В США планируют выпустить копии послания другим цивилизациям, которое несет Pioneer 10

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Копию "межзвездного письма", которое несет сейчас в направлении Альдебарана запущенная в 1972 году американская межпланетная станция Pioneer 10, намерен выпустить тиражом 200 экземпляров американский дизайнер Дьюэйн Кинг.

"Вполне вероятно, что это послание, направленное к звездам - самое амбициозное из когда-либо создававшихся визуальных материалов, - сообщил он в интервью порталу Space.com в связи с началом кампании по сбору средств для изготовления копий "межзвездного письма". - Я хочу вернуть его на Землю".

На копирование нужны $70 тысяч

Послание другим цивилизациям представляет собой пластину из прочного сплава, на которой изображены молекула водорода, фигуры мужчины и женщины, схематическое расположение Солнца относительно центра Галактики и 14 пульсаров, а также схематическое изображение Солнечной системы и траектория движения аппарата относительно планет. Идею отправить на космическом аппарате послание человечества иным мирам высказал британский журналист и астроном-любитель Эрик Берджесс, и это предложение поддержал американский астроном Карл Саган из Корнеллского университета, который участвовал в программе Pioneer. NASA одобрило инициативу и поручило разработать послание Сагану, который вместе со своим коллегой Фрэнком Дрейком создал дизайн пластинки-послания. Человеческие фигуры были прорисованы женой Сагана - Линдой.

Пластины с таким изображением были созданы и установлены на автоматических межпланетных станциях Pioneer 10 и Pioneer 11, а одна помещена в экспозицию национального музея авиации и астронавтики в Вашингтоне. Будучи большим энтузиастом космических исследований, Дьюэйн Кинг, ранее участвовавший в проектах для компаний Apple и Nike, заказал себе еще одну копию у гравера Понсиано Барбосы из компании Precision Engravers - той самой, где были изготовлены первые "межзвездные послания". "Заказав одну такую пластину для себя, я осознал, что в мире существуют еще всего три таких предмета, - пояснил Кинг. - И тогда я понял, что должен дать возможность и другим испытать те же чувства, что испытал я, когда получил свою копию".

Кинг надеется в период до 16 июня собрать в общей сложности $70 тыс. для изготовления 200 точных копий " межзвездного послания", причем часть из них будет выполнена граверами вручную, а часть - с помощью лазерного луча.

Полет Pioneer 10

Станция Pioneer 10 была запущена 2 марта 1972 года с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas с разгонным блоком Centaur. 15 июля 1972 года аппарат вошел в пояс астероидов, а 3 декабря 1973 года - максимально сблизился с Юпитером, пролетев на расстоянии 130 тыс. км от планеты. Космическому аппарату удалось сделать первые в истории снимки Юпитера с близкого расстояния, а также измерить магнитосферу планеты-гиганта, провести анализ состава ее атмосферы.

Проследовав мимо Юпитера, аппарат в 1976 году пересек орбиту Сатурна, в 1979 году - Урана, в 1983 году - Плутона и Нептуна и продолжал вести исследования до 31 марта 1997 года, когда миссия была официально признана завершенной. 23 января 2003 года с аппарата в последний раз был принят сигнал.

Согласно расчетам, в настоящее время Pioneer 10 отдалился от Земли на 15,4 млрд км и движется о скоростью 12,5 км/с в сторону звезды Альдебаран (созвездие Тельца). Если расчеты ученых окажутся верны, он прибудет туда через 2 млн лет.