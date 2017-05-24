Шойгу об американской угрозе из космоса: "Мы не спим"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации заверил, что военное ведомство следит за американской угрозой из космоса.

"Могу вас заверить: мы не спим", - сказал он, отвечая на вопрос, как российские ВКС могут противодействовать американской угрозе из космоса.

Остальное он обещал рассказать сенаторам в закрытом режиме.