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Шойгу об американской угрозе из космоса: "Мы не спим"

Космос
24 мая, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Остальное министр обещал рассказать сенаторам в закрытом режиме

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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации заверил, что военное ведомство следит за американской угрозой из космоса.

"Могу вас заверить: мы не спим", - сказал он, отвечая на вопрос, как российские ВКС могут противодействовать американской угрозе из космоса.

Остальное он обещал рассказать сенаторам в закрытом режиме.

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