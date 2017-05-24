Европейский модуль Schiaparelli разбился из-за неполадок в бортовом компьютере

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Авария с европейским модулем Schiaparelli, который разбился в октябре 2016 года при посадке на Марс, произошла из-за проблем с бортовым компьютером. Такой вывод сделали специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) по итогам расследования случившегося, следует из сообщения на сайте агентства.

"В ходе расследования аварийной посадки модуля Schiaparelli проекта "ЭкзоМарс" был сделан вывод о том, что противоречивая информация в бортовом компьютере привела к преждевременному прекращению последовательности спуска", - говорится в сообщении.

В ЕКА отметили, что вплоть до шестой минуты полета события развивались штатно: модуль вошел в атмосферу, датчики собирали всю полезную научную и инженерную информацию в атмосфере. В то же время орбитальный модуль "ЭкзоМарса" зафиксировал сигнал от Schiaparelli, так же, как и телескоп в Индии.

Кроме того, завершено независимое внешнее расследование аварии, которое возглавлял генеральный инспектор ЕКА Тони Толкер-Нильсен. Оно выявило главные причины аварии (недостаточная конфигурация в управлении и разработке динамики парашюта, которое привело к меньшей динамике в полете, чем ожидалось; неправильное управление инерциальным измерительным блоком; неудовлетворительная эксплуатационная надежность изделия), а специалисты разработали основные рекомендации для избежания таких происшествий в будущем.

"Модуль был очень близок к успешной посадке в запланированной точке, была достигнута очень важная часть демонстрационных целей. Результаты полета показали, что требуемые обновления программного обеспечения помогут улучшить компьютерные модели поведения парашюта", - отметили в ЕКА.

Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli, которые достигли Красной планеты в октябре того же года. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на Марсе. Спускаемый аппарат Schiaparelli, который должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии, однако не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился.

В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Ожидается, что российская платформа проработает на Марсе около года.