"Союз-2.1б" со спутником военного назначения стартовал с космодрома Плесецк

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КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения успешно стартовала с космодрома Плесецк в 9:34 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.
"В 9:34 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществил пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", - сообщили в российском военном ведомстве.
"Все предстартовые операции и старт "Союза-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска", - подчеркнули в Минобороны. Общее руководство пуском на космодроме осуществлял командующий Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Александр Головко.
В Минобороны также сообщили, что разгонный блок "Фрегат" со спутником военного назначения в расчетное время штатно отделился от ракеты-носителя.
"Космическая головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя в расчетное время - 9:43 мск", - сказали в российском военном ведомстве.
Уточняется, что дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.
Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в этом году с Плесецка. В прошлый раз пуск ракеты-носителя этого типа с северного космодрома был проведен 29 мая 2016 года.
Летные испытания ракет-носителей семейства "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с территории Архангельской области было проведено 29 пусков ракет-носителей "Союз-2" типов 1а, 1б и 1в. Ракеты "Союз-2" пришли на смену ракетам "Союз-У", которые эксплуатировались на Плесецке с 1973 по 2012 годы.