Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Союз-2.1б" со спутником военного назначения стартовал с космодрома Плесецк

Космос
25 мая, 9:54 дата обновления: 25 мая, 10:00 UTC+3 область/ 25, мая. / ТАСС

Отмечается, что наземные средства контроля Воздушно-космических сил России взяли на сопровождение ракету-носитель

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения успешно стартовала с космодрома Плесецк в 9:34 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.

"В 9:34 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществил пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Все предстартовые операции и старт "Союза-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска", - подчеркнули в Минобороны. Общее руководство пуском на космодроме осуществлял командующий Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Александр Головко.

В Минобороны также сообщили, что разгонный блок "Фрегат" со спутником военного назначения в расчетное время штатно отделился от ракеты-носителя.

"Космическая головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя в расчетное время - 9:43 мск", - сказали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в этом году с Плесецка. В прошлый раз пуск ракеты-носителя этого типа с северного космодрома был проведен 29 мая 2016 года.

Летные испытания ракет-носителей семейства "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с территории Архангельской области было проведено 29 пусков ракет-носителей "Союз-2" типов 1а, 1б и 1в. Ракеты "Союз-2" пришли на смену ракетам "Союз-У", которые эксплуатировались на Плесецке с 1973 по 2012 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере
3
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама