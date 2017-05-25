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Запущенный с Плесецка спутник военного назначения успешно выведен на орбиту

Космос
25 мая, 14:19 UTC+3 КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК область/ 25, мая. / ТАСС

Пуск ракеты "Союз-2.1б" был осуществлен в 9:34 мск

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Космический аппарат, запущенный в четверг с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России, успешно выведен на целевую орбиту, сообщает военное ведомство.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали журналистам в российском военном ведомстве.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк был осуществлен в 9:34 мск. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат".

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