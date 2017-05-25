Новый российский военный спутник принят на управление Космическими войсками

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КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Спутник военного назначения, запущенный с космодрома Плесецк, принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.
Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - рассказали в военном ведомстве.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2518", - добавили в Минобороны.
Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк был осуществлен в четверг в 9:34 мск.