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Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС

Космос
26 мая, 10:17 дата обновления: 26 мая, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Биоматериал внеземного происхождения могут содержать попадающие на поверхность станции микрометеориты и кометная пыль

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© EPA/SCOTT KELLY/NASA

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Внешняя поверхность Международной космической станции может содержать следы внеземной жизни, сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Попадающие на поверхность МКС микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения в естественном виде. Поэтому поверхность МКС является уникальным легкодоступным сборщиком и хранителем кометного вещества и, возможно, биоматериала внеземного происхождения", - говорится в сообщении.

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Такое предположение специалисты ведущего научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сделали по итогам космического эксперимента "Тест", в ходе которого космонавты с 2010 года во время внекорабельной деятельности собрали 19 проб пыли с поверхности станции. В результате их изучения было установлено, что она может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения. "Лабораторные исследования химического состава мелкодисперсного осадка, отобранного с поверхности МКС, показали соответствие геохимического состава осадка тропосферному аэрозолю и наличие элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов, в характерных для них соотношениях. Это подтвердило присутствие на поверхности МКС мелкодисперсного осадка метеороидного вещества", - говорится в сообщении.

Проведенный российскими баллистиками анализ показал, что от 60% времени полета МКС находится в потоках кометного вещества.

В настоящее время российские ученые работают с пробами с поверхности МКС, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни. "Над решением этой задачи сейчас работают российские специалисты", - говорится в сообщении.

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