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На строительство космодрома Восточный в 2017 году могут выделить еще 10 млрд рублей

Космос
26 мая, 16:07 UTC+3

Ранее планировалось выделить 28 млрд 558,5 млн рублей

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Космодром Восточный

Космодром Восточный

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Финансирование строительства космодрома Восточный в этом году предлагается увеличить на 10 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к изменениям в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

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"В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" для строительства объектов второй очереди космодрома Восточный уточнить пункт 7, предусмотрев увеличение объема бюджетных ассигнований на 2017 год с 28 558,5 млн рублей до 38 674,3 млн рублей", - говорится в документе.

Предусматривается, что выделенные средства пойдут на соблюдение сроков строительства объектов космодрома, закупку вертолета в целях проведения мониторинга полей падения отработавших частей ракет-носителей при запусках космических аппаратов, обеспечение деятельности дирекции космодрома.

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