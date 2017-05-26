Госпрограмма космической деятельности РФ в 2017 году может увеличиться на 8,57 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бюджет госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" может быть увеличен в 2017 году на 8,57 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к изменениям в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

"В Федеральном законе №415 бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" в 2017 году предусмотрены в объеме 173,2 млрд рублей. Законопроектом (о внесении изменений - прим. ТАСС) объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен на 8,57 млрд рублей и составляет 181,8 млрд рублей", - говорится в документе.

Предполагается, что средства пойдут на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие космодромов на 2017-2025 годы. Так, 7,9 млрд рублей выделены для соблюдения сроков строительства объектов космодрома Восточный, а 2,2 млрд рублей - на поддержание потенциала космодрома Байконур. Еще 314,9 млн рублей планируется потратить на закупку вертолета для космодрома Восточный.