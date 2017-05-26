Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госпрограмма космической деятельности РФ в 2017 году может увеличиться на 8,57 млрд рублей

Космос
26 мая, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Предполагается, что средства пойдут на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие космодромов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бюджет госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" может быть увеличен в 2017 году на 8,57 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к изменениям в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

"В Федеральном законе №415 бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" в 2017 году предусмотрены в объеме 173,2 млрд рублей. Законопроектом (о внесении изменений - прим. ТАСС) объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен на 8,57 млрд рублей и составляет 181,8 млрд рублей", - говорится в документе.

Предполагается, что средства пойдут на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие космодромов на 2017-2025 годы. Так, 7,9 млрд рублей выделены для соблюдения сроков строительства объектов космодрома Восточный, а 2,2 млрд рублей - на поддержание потенциала космодрома Байконур. Еще 314,9 млн рублей планируется потратить на закупку вертолета для космодрома Восточный.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
Москалькова: предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона рано
Темы дня
Загрузка...
Реклама