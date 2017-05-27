Источник: первый полет космического корабля "Федерация" планируется перенести на 2022 год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует перенести первый запуск нового пилотируемого корабля "Федерация" с 2021-го на 2022 год и провести его с космодрома Байконур на новой ракете-носителе среднего класса "Феникс". Об этом сообщили ТАСС источники в ракетно-космической отрасли.

Ранее первый старт планировалось провести в 2021 году с космодрома Восточный на ракете-носителе семейства "Ангара".

"Роскосмос предложил пересмотреть планы по запуску пилотируемого корабля "Федерация" и перенести реализацию этого проекта на космодром Байконур. Запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта "Феникс". Этот проект планируется реализовать в рамках комплекса Байтерек. Это не потребует серьезных переделок в корабле, поскольку создаваемая новая ракета-носитель будет использовать форсированные двигатели РД-170М, а летные испытания данного комплекса назначены на 2022 год", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, создание инфраструктуры для пилотируемых запусков на космодроме Восточный (монтажно-испытательный корпус пилотируемого корабля, системы жизнеобеспечения на стартовом столе, инфраструктура для проживания космонавтов) планируется отложить до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к Луне. "В связи с изменением ракеты-носителя для запусков корабля принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5П". Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это не повлияет на сроки создания стартового комплекса ракеты "Ангара", запуск которой по-прежнему планируется на 2021 год, однако не с пилотируемым кораблем, а с беспилотной полезной нагрузкой.

При этом с помощью сверхтяжелой ракеты планируется реализовывать пилотируемую программу с облетом Луны и высадкой на нее. Для этого планируется создать более тяжелую и просторную 20-тонную версию корабля "Федерация". "Первый этап создания сверхтяжелой ракеты будет реализован на космодроме Байконур, когда пройдут летные испытания ракеты "Феникс" и корабля "Федерация", - сказал источник.

В Роскосмосе воздержались от комментариев.

Корабль "Федерация"

Космический корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 24 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Первый беспилотный полет "Федерации" ранее планировался на 2021 год, первый беспилотный полет к МКС, как и пилотируемый полет - на 2023 год. Федеральной космической программой на 2016-2025 годы на создание корабля предусмотрено выделение 58 млрд рублей.

Ранее Роскосмос провел конкурс на создание корабля, выделив на работы 57,56 млрд рублей.

Согласно ранее опубликованным данным, первый образец корабля для летных испытаний будет иметь массу 14,4 тонны, обычная версия для полетов к Международной космической станции - 19 тонн, лунная версия "Федерации" будет весить 20,5 тонны.

Ракета "Феникс"

Создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") предусматривается в период с 2018 года по 2025 год Федеральной космической программой (ФКП) на 2016-2025 годы. На создание нового носителя в рамках ФКП планируется потратить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

Ранее руководители ракетно-космической отрасли заявляли о возможном сокращении сроков создания новой ракеты до четырех - пяти лет. Сделать это планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Версия ракеты для Байконура будет запускаться под именем "Сункар" (Сокол). Помимо этого, летные испытания унифицированной с "Фениксом" и "Сункаром" ракеты-носителя в морском исполнении предполагается проводить с комплекса "Морской старт".

В последующем стартовый комплекс для ракеты "Феникс", которая разрабатывается для применения в качестве ракетных блоков первой ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса, будет построена на космодроме Восточный.

В стратегии госкорпорации "Роскосмос" говорится, что летные испытания ракеты "Сункар" на Байконуре планируется повести в 2021 году, ракеты для "Морского старта" - в 2020 году, ракеты "Феникс" на космодроме Восточный - в 2034 году.