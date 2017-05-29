СМИ: Япония создает собственную систему космического позиционирования с погрешностью 3 см

ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии создает полностью автономную систему регионального космического позиционирования, которая будет защищена от вмешательства извне и со временем позволит отказаться от услуг американской системы GPS. С этой целью будет сформирована группировка спутников серии "Митибики" ("Указывающий дорогу"), сообщает газета Sankei.

Первый из них уже был запущен в сентябре 2010 года, второй отправится на орбиту 1 июня 2017 года. До конца года предполагается запустить третий "Митибики", которые организуют первичную систему позиционирования и навигации. Вместе с использованием американской GPS она позволит обслуживать потребителей в Японии 24 часа в сутки. Погрешность при позиционировании у нее будет всего три сантиметра. У GPS она составляет порядка 10 метров.

К 2023 финансовому году Япония будет иметь семь спутников серии "Митибики", что позволит в случае необходимости полностью отказаться от GPS.

Особенность этой системы - в высокой степени шифрования сигналов. Это дает возможность, как утверждается, надежно защитить их от помех, которые могут создавать враждебные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.