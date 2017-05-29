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Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.

Космос
29 мая, 8:17 дата обновления: 29 мая, 8:25 UTC+3

Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году

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© Антон Новодережкин/ТАСC

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный будет стоить 58 млрд рублей и завершится в 2023 году, сообщил  представитель проектного института заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, который прибыл на Восточный.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", - сказал представитель проектного института. 

Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары". Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.

Замминистра осмотрел Комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя. Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги. 

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