На внешней поверхности МКС обнаружен планктон из Баренцева моря и бактерии с Мадагаскара

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Роскосмоса обнаружили на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) планктон из Баренцева моря и бактерии с Мадагаскара, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В связи с этим верхнюю границу биосферы предлагается установить на высоте 400 км.

Бактерии, грибы и археи

"В экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Пробы с внешней поверхности МКС брались российскими космонавтами в рамках эксперимента "Тест". Всего с 2010 по 2016 год космонавты взяли 19 мазков.

Высота биосферы и внеземная жизнь

В связи с обнаружением на поверхности МКС жизнеспособных спор и фрагментов ДНК микроорганизмов, ученые Роскосмоса совместно с учеными ведущих научных учреждений России обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли до 400 км (сейчас эта условная граница считается расположенной на высоте 20 км).

Появление морских и наземных микроорганизмов на обшивке МКС ученые объясняют "ионосферным лифтом", когда вещества с поверхности Земли поднимаются на высоты ионосферы.

В 2015 году руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил об обнаружении в ходе этого эксперимента следов морского планктона на поверхности иллюминатора станции. При этом он затруднился уточнить, каким образом они могли туда попасть.

Ранее Роскосмос сообщал, что попадающие на поверхность МКС микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения. В настоящее время российские ученые работают с пробами с поверхности МКС, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни.