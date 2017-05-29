На внешней поверхности МКС обнаружен планктон из Баренцева моря и бактерии с Мадагаскара

Власти Москвы помогут жителям пятиэтажек переехать в стартовые домаОбщество 29 мая, 16:43
В Госкорпорация по ОрВД прошел координационный совет директоровНовости партнеров 29 мая, 16:29
ЦБ РФ перенес сроки завершения реформы лизинга на 2021 г.Экономика и бизнес 29 мая, 16:21
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов МосквыОбщество 29 мая, 16:14
ФГК до конца года снижает стоимость перевозки минудобрений по России на 5%Транспорт 29 мая, 15:59
Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживанияОбщество 29 мая, 15:59
На внешней поверхности МКС обнаружен планктон из Баренцева моря и бактерии с МадагаскараКосмос 29 мая, 15:58
Одесские радикалы грозят сорвать концерт Ивана ДорнаМеждународная панорама 29 мая, 15:56
Теннисист Рублев не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Роскосмоса обнаружили на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) планктон из Баренцева моря и бактерии с Мадагаскара, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В связи с этим верхнюю границу биосферы предлагается установить на высоте 400 км.
"В экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Пробы с внешней поверхности МКС брались российскими космонавтами в рамках эксперимента "Тест". Всего с 2010 по 2016 год космонавты взяли 19 мазков.
В связи с обнаружением на поверхности МКС жизнеспособных спор и фрагментов ДНК микроорганизмов, ученые Роскосмоса совместно с учеными ведущих научных учреждений России обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли до 400 км (сейчас эта условная граница считается расположенной на высоте 20 км).
Появление морских и наземных микроорганизмов на обшивке МКС ученые объясняют "ионосферным лифтом", когда вещества с поверхности Земли поднимаются на высоты ионосферы.
В 2015 году руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил об обнаружении в ходе этого эксперимента следов морского планктона на поверхности иллюминатора станции. При этом он затруднился уточнить, каким образом они могли туда попасть.
Ранее Роскосмос сообщал, что попадающие на поверхность МКС микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения. В настоящее время российские ученые работают с пробами с поверхности МКС, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни.