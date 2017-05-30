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Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июня

Космос
30 мая, 11:39 дата обновления: 30 мая, 11:53 UTC+3

Пуск "Протона" запланирован на 06:45 мск

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пуск "Протона-М" с космическим аппаратом EchoStar-21 запланирован с космодрома Байконур на 8 июня, сообщает Роскосмос.

"По федеральной и коммерческой программам в июне-июле 2017 года Роскосмос планирует осуществить два пуска с космодрома Байконур. 8 июня - ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом EchoStar-21, 14 июля - ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Согласно сообщению, пуск "Протона" запланирован на 06:45 мск 8 июня. Предыдущий пуск этой ракеты состоялся 9 июня 2016 года.

Также по программе летом 2017 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур к Международной космической станции. 14 июня будет осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-06", 28 июля - ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05".

EchoStar-21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral по заказу ведущего глобального оператора спутниковой связи EchoStar Corporation (США). EchoStar-21 предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Космический аппарат должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью российской ракеты "Протон".

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