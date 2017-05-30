Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Стартовые комплексы ракеты-носителя "Зенит" и обеспечивающую инфраструктуру на космодроме Байконур, с которой планируются пуски ракет "Сункар" и запуски корабля "Федерация", начнут передаваться из российской аренды в собственность Казахстана с 2018 года.

"Согласно "дорожной карте" с января 2018 года казахстанская и российская стороны начнут процесс исключения объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" из состава арендуемых Российской Федерацией и возврата их Республике Казахстан. Объекты являются собственностью Казахстана. Перечень объектов будет определяться компетентными органами сторон по согласованию", - сообщили ТАСС в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Инфраструктура будет передана в доверительное управление совместному предприятию "Байтерек", специально созданному для реализации этого проекта, говорится в официальном ответе Аэрокосмического комитета.

Договоренности о реализации проекта "Байтерек" на базе инфраструктуры ракеты "Зенит" на космодроме Байконур и перспективной российской ракеты-носителя среднего класса были достигнуты в ходе двухсторонних переговоров в 2016 году и одобрены руководством двух стран.

В Казкосмосе уточнили, что привлечение в проект "Байтерек" компании "S7 Космические транспортные системы", которая недавно стала владельцем проекта "Морской старт", не обсуждалось. В "Морском старте" также используется инфраструктура для запуска ракет "Зенит". Новую ракету в морском исполнении предполагается использовать и в рамках этого проекта.

Помимо этого, в Казкосмосе сообщили, что пока не намерены сдавать комплекс "Байтерек" в долгосрочную аренду коммерческому оператору. "Говорить о такой возможности преждевременно", - рассказали там.

Комплекс "Байтерек"

Россия и Казахстан заключили соглашение о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек" в 2004 году. Изначально предполагалось, что с комплекса будут проводиться пуски ракет-носителей "Ангара". В 2013 году было принято решение о создании комплекса на базе ракеты "Зенит" и имеющейся для нее инфраструктуры. Однако события 2014 года на Украине (сборка ракет "Зенит" проводилась на заводе "Южмаш" в Днепропетровске) заставили приостановить развитие проекта. После включения в 2015 году в Федеральную космическую программу РФ до 2025 года проекта по созданию новой ракеты-носителя среднего класса Россия предложила Казахстану реализовать проект "Байтерек" с использованием этой ракеты.

Предполагается передача Казахстану площадки космодрома №45. Она включает две пусковые установки: используемую в рамках международного проекта "Наземный старт" и разрушенную аварией 1990 года.

В 2017-2018 годах с космодрома Байконур планируется осуществить два запуска ракет-носителей "Зенит" с ангольским космическим аппаратом AngoSat и украинским спутником "Лыбидь".

В настоящее время Россия осуществляет пуски с космодрома Байконур ракет "Протон" и "Союз". За аренду объектов космодрома Россия ежегодно платит Казахстану 115 млн долларов США.

Новая ракета

Роскосмос отказался от создания ракеты-носителя "Ангара- А5П" и строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Вместо этого запуск пилотируемого корабля "Федерация" планируется проводить с космодрома Байконур на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Ранее сообщалось, что ракета получит название "Союз-5", а для использования по проекту "Байтерек" - "Сункар" (Сокол). Первый запуск ракеты "Союз-5" с "Федерацией" запланирован на 2022 год.

На создание нового носителя в рамках Федеральной космической программы планируется потратить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

Ранее руководители ракетно-космической отрасли заявляли о возможном сокращении сроков создания новой ракеты до четырех - пяти лет. Сделать это планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).

В последующем стартовый комплекс для ракеты "Союз-5", которая разрабатывается в том числе для применения в качестве ракетных блоков первой ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса, будет построен на космодроме Восточный.

В стратегии госкорпорации "Роскосмос" говорится, что летные испытания ракеты "Сункар" на Байконуре планируется повести в 2021 году, ракеты для "Морского старта" - в 2022 году, ракеты для космодрома Восточный - в 2034 году.