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Американские ученые выяснили, что на Юпитере может идти снег или град

Космос
31 мая, 12:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Ученые выяснили, что в атмосфере планеты есть белые облака шириной до 80 км, отбрасывающие тень на поверхность Юпитера. При наборе высоты вещество в них замерзает и затем выпадает в виде осадков

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. На Юпитере тоже может идти снег или град. К такому выводу пришли американские исследователи, изучившие данные, полученные при помощи космического аппарата Juno ("Юнона"). Об этом во вторник сообщил портал Space.com.

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Благодаря сделанным этим зондом снимкам ученые обнаружили, что в атмосфере газового гиганта есть не только сильные ветры и бури, но и белые облака шириной до 80 км, отбрасывающие тень на поверхность планеты. Когда они поднимаются на большую высоту, образующее их вещество замерзает и в буквальном смысле осыпается вниз. Однако осадки на самой большой планете Солнечной системы состоят из аммиака.

"На Юпитере идет снег, мы видим, как это происходит", - рассказал научный руководитель проекта Juno Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио (штат Техас). По его словам, "возможно, это в основном заледеневший аммиак, но там также может быть и замерзшая вода". "Так что это не такой снег, который идет у нас на Земле. Возможно, там осадки выпадают в виде града", - добавил ученый.

Изображения, позволившие сделать это открытие, были получены Juno 19 мая с высоты 12,8 тыс. км, когда планета была удачно повернута к Солнцу. Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. Космический аппарат пролетел 2,8 млрд км и 5 июля 2016 года вышел на орбиту газового гиганта.

Главная задача Juno состоит в том, чтобы собрать и передать на Землю сведения о структуре, атмосфере и магнитосфере этой планеты. Ученые хотят, в частности, проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра и уверены, что в любом случае получат уникальные данные, которые помогут лучше понять процессы формирования различных небесных тел не только в Солнечной системе, но и во всей Вселенной.

Аппарат сконструирован для работы "в крайне агрессивной среде", а все его измерительные приборы и инструменты, включая бортовой компьютер, защищены 180-килограммовой титановой оболочкой. Это позволит им проработать чуть дольше даже в условиях повышенной радиационной активности. В целом миссия Juno стоимостью $1,1 млрд рассчитана на два года с момента его прибытия к Юпитеру.

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