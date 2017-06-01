Япония запустит второй спутник серии "Митибики" в рамках создания системы позиционирования

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ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японское агентство аэрокосмических исследований запустит в четверг второй спутник из серии "Митибики", на основе которой в будущем планируется создать собственную независимую систему позиционирования QZSS. Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты H-IIA (Эйч-два-эй) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.
Первый спутник из серии "Митибики" был запущен в сентябре 2010 года, а до конца текущего года будет запущено еще два спутника. По плану правительства к 2018 году четыре японских спутника, общая стоимость которых составляет около 280 млрд иен (около $2,5 млрд), будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале в труднодоступных местах.
Спутники "Митибики" будут находиться на высокой эллиптической орбите.
Новая японская система позиционирования будет использоваться в различных отраслях, в том числе для навигации на транспорте, а также при организации Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году, которые пройдут в Токио.
Вместе с тем, как писали ранее СМИ, в будущем Япония планирует увеличить до семи аппаратов группировку спутников, что теоретически позволит в случае необходимости полностью отказаться от GPS. QZSS также дает возможность надежно шифровать сигнал, благодаря чему на данные с "Митибики" можно будет переключить не только гражданских, но и военных пользователей.