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Япония запустит второй спутник серии "Митибики" в рамках создания системы позиционирования

Космос
1 июня, 0:45 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

До конца года Токио планирует запустить еще два спутника

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ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японское агентство аэрокосмических исследований запустит в четверг второй спутник из серии "Митибики", на основе которой в будущем планируется создать собственную независимую систему позиционирования QZSS. Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты H-IIA (Эйч-два-эй) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Первый спутник из серии "Митибики" был запущен в сентябре 2010 года, а до конца текущего года будет запущено еще два спутника. По плану правительства к 2018 году четыре японских спутника, общая стоимость которых составляет около 280 млрд иен (около $2,5 млрд), будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале в труднодоступных местах.

Спутники "Митибики" будут находиться на высокой эллиптической орбите.

Новая японская система позиционирования будет использоваться в различных отраслях, в том числе для навигации на транспорте, а также при организации Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году, которые пройдут в Токио.

Вместе с тем, как писали ранее СМИ, в будущем Япония планирует увеличить до семи аппаратов группировку спутников, что теоретически позволит в случае необходимости полностью отказаться от GPS. QZSS также дает возможность надежно шифровать сигнал, благодаря чему на данные с "Митибики" можно будет переключить не только гражданских, но и военных пользователей.

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