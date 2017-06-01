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Япония запустила ракету со спутником связи "Митибики"

Космос
1 июня, 3:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

До конца 2017 года будет запущено еще два спутника

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© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело запуск второго по счету спутника связи "Митибики" с помощью тяжелой ракеты-носителя H-2A. Трансляция старта с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима велась в прямом эфире.

Первый такой аппарат был выведен на орбиту в сентябре 2010 года, а до конца текущего года будет запущено еще два спутника. По плану правительства Японии, к 2018 году четыре японских спутника будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале в труднодоступных местах.

В будущем Япония намерена за счет группировки "Митибики" создать собственный аналог GPS под названием QZSS.

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