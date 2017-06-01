Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители

Космос
1 июня, 4:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

На первом этапе самолет будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем - до трех ракет

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Транспортный самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска с высоты 9100 метров ракет-носителей, впервые выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Масса самого самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн.

"Мы рады сообщить о том, что в работе по созданию самолета Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, - сообщил в распространенном интернет-порталом Space.com заявлении главный управляющий компании Stratolaunch Systems Corp Джин Флойд. - Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний".

По словам Флойда, Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. На первом этапе он будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем - до трех ракет.

На протяжении последних нескольких недель, по словам Флойда, в ангаре, где строили самолет, были разобраны стапели высотой с трехэтажный дом, на которых собирался Stratolaunch, и впервые была опробована прочность его 28-колесного шасси. "Это стало важным шагом в подготовке самолета к наземным испытаниям, к запуску двигателей, рулежке на взлетной полосе и, в конце концов - к первому полету", - добавил он. Первый демонстрационный запуск с борта Stratolaunch ожидается, по его словам, в 2019 году.

Компания Stratolaunch была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Его состояние достигает $18,6 млрд и он занимает 40-ю строчку в списке богатейших людей в мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В Сирии коалиция во главе с США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
6
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама