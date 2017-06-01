Virgin Galactic провела в США очередное испытание своего космического корабля

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания Virgin Galactic провела очередной испытательный полет своего туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом говорится в распространенном сообщении компании со штаб-квартирой в штате Калифорния.

"Осуществлена очередная мягкая посадка Unity", - отметили в Virgin Galactic. По словам компании, полет состоялся в небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния).

Это уже девятый испытательный полет Unity. Как и во время последних тестов, корабль, отделившись от своего носителя, мягко спланировал на землю, его двигатели при этом не включались. В ходе испытания пилоты лишь имитировали изменение центра гравитации корабля, которое происходит при включении двигателей.

Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.

В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала значительно безопаснее предшественницы.