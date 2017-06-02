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Компания SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС

Космос
2 июня, 1:11 дата обновления: 2 июня, 1:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Причиной отсрочки стали неблагоприятные погодные условия и разряды молний

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© Matt Hartman via AP

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания SpaceX отложила запланированный  запуск корабля Dragon  с грузом к Международной космической станции (МКС). Старт ракеты-носителя Falcon 9  с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) перенесен на 3 июня. Об этом сообщила SpaceX.

Причиной отсрочки стали неблагоприятные погодные условия и разряды молний. "Мы отходим от первоначального плана ввиду молнии. Возможность резервного старта откроется в субботу, 3 июня в 17:07" по времени Восточного побережья США (4 июня, 00:07 мск), уточнила компания. Это решение было принято за считанные минуты до запланированного времени пуска.

Dragon должен доставить на МКС около 2,7 тонны грузов: продовольствие, материалы для проведения более 250 научных экспериментов. В том числе речь идет о приборе для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

Ввиду отсрочки откладывается и стыковка с МКС, которая намечалась на 4 июня. Миссия грузового аппарата завершится 2 июля, возвращением на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Dragon оборудован парашютами и системами безопасности для плавного спуска и приводнения в Тихом океане близ северной части полуострова Калифорния.

SpaceX во главе с Илоном Маском в 11-й раз должна выполнить доставку груза на МКС. Эта компания в субботу в шестой раз осуществит запуск носителя с комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал. Пока 39А использовался для 99 пусков, в том числе в рамках программы пилотируемых полетов Apollo, экспедиции одномодульной космической станции Skylab  в 1973 году и кораблей многоразового использования шаттл.

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