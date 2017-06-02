Эксперт: РФ не под силу в одиночку и только за счет бюджета развивать космические проекты

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Крупные проекты в области пилотируемого освоения дальнего космоса, как и конкуренция на рынке космических услуг - неподъемная задача для российского бюджета, поэтому для их реализации необходимо искать международных партнеров и привлекать частные инвестиции. Такое мнение высказал ТАСС член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

"Нам нужно осознать, отбросить иллюзии и признаться самим себе, что Россия не в состоянии далее развивать большие космические проекты в пилотируемом космосе, а также реализовать рыночные проекты, такие как связь, дистанционное зондирование Земли и навигация в одиночку и за счет бюджета. Нет у нашей страны столько ресурсов и достаточного внутреннего рынка, а значит российскому космосу нужны новые источники ресурсов и доступ на внешние рынки - привлечение частных инвестиций и международная кооперация с другими странами", - сказал он.

Так эксперт прокомментировал недавнее решение Роскосмоса отказаться от адаптации ракеты "Ангара-А5" для пилотируемой программы, а пилотируемые старты корабля "Федерация" проводить с космодрома Байконур на новой ракете- носителе среднего класса. Обеспечить модернизацию и эксплуатацию стартового комплекса для этой ракеты должен Казахстан, привлекаемый в качестве партнера. Новая ракета должна в последующем стать первой ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенной для осуществления пилотируемого полета на Луну.

"В очередной раз кардинально поменялись планы Роскосмоса, хотя еще только высохли чернила на Федеральной космической программе (принята в 2016 году - прим. ТАСС). Думаю, эти "окончательные прожекты" не окончательные. Еще не раз мы увидим, как они сменяются новыми", - считает Ионин. Прежде чем приступать к дорогостоящим проектам, он советует разработать и принять национальную космическую политику, в которой описать, как и в каких областях будут привлекаться частные и внешние ресурсы, с кем и по каким проектам Россия будет кооперироваться, создать механизмы работы с привлеченными частными и внешними партнерами. В первую очередь, соинвестирование, технологическая и производственная кооперация необходимы в дорогостоящих пилотируемых программах, в частности, в создании сверхтяжелой ракеты-носителя, без которой невозможно освоение дальнего космоса, считает он.

"США, возможно, смогут найти сотни миллиардов долларов для такой программы, Китай, возможно, сможет, а мы не сможем. Нам надо понять, что эра относительно "дешевых" полетов в околоземный космос закончилась. Закончилась эра, начатая Королевым и Гагариным, по освоению человеком ближнего космоса. Дальнейшие проекты потребуют колоссальных инвестиций, особенно на первом этапе, которых у нашей страны сегодня нет", - заявил Ионин.

Также необходимость международной кооперации эксперт видит и в коммерциализации российских космических услуг - связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. "Российский рынок относительно мал, несколько процентов от мирового. Для нормального развития и конкуренции нам нужны международные партнеры, например, такие как Индия, Китай, Бразилия, за которыми не только большие внутренние рынки, но и в кооперации с которыми будет заведомо проще работать на рынках большинства стран", - сказал Ионин.

О переносе пусков "Федерации"

По мнению эксперта, возвращение России на Байконур с новой ракетой-носителем, для пусков которой предлагается модернизировать стартовый комплекс ракет "Зенит", - ошибочно, поскольку инфраструктура для этой ракеты эксплуатируется с 1985 года и, скорее всего, нуждается в полной замене.

"Зачем вкладывать огромные средства в модернизацию инфраструктуры на территории другого государства, пусть и дружественного сегодня России, тем более инфраструктуры, которая будет эксплуатироваться несколько десятков лет и которая является ключевой для российских пилотируемых программ? Да, Байконур нужно поддерживать, его нужно использовать, но реализовывать новые национальные проекты надо на своей территории. Исключение - космические проекты в рамках международной кооперации, например, с Китаем", - говорит Ионин.

Более того, по его мнению, космодром Восточный должен был стать технологическим локомотивом Дальнего Востока, средством аккумуляции современных технологий и привлечения международных партнеров, но отказ от пилотируемых проектов с него подрывает всю ранее проведенную работу и весь стратегический замысел проекта.

Ионин также высказывает сомнения в отношении идеи осуществления пилотируемых пусков на ракете с форсированным двигателем РД-171М, которые предполагается использовать в новой ракете. "Я всегда был противником применения в пилотируемых программах двигателей высокого давления. Если в них что-то пошло не так, они сразу же взрываются. Это относится как к двигателям РД-171, так и к двигателям "Ангары". Для запуска человека в космос нужны простые и надежные двигатели. Ни технологическое совершенство (как в РД-171), ни стоимость (как на рынке запусков) тут не являются главными критериями. Главный критерий тут иной - спасение экипажа на всех участках полета", - сказал он.