Москвичи смогут в бинокль наблюдать приближающуюся к Земле комету Джонсона

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Комета Джонсона приблизится к Земле 4 июня, жители Северных широт, в том числе москвичи, смогут наблюдать ее в бинокль или в телескоп. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
"4 июня 2017 года комета C/2015 V2 (Джонсона) пройдет на расстоянии 121 325 600 км от Земли. Невооруженным глазом комета видна не будет, а вот в бинокль или телескоп ее можно будет наблюдать", - отметили в пресс-службе.
В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды. В средних широтах Северного полушария ее можно наблюдать при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.
Блеск кометы начале июня достигнет порядка плюс 7 звездной величины. Для сравнения, планета Нептун имеет яркость около плюс 7,8 звездной величины, а звезды Большого Ковша - плюс 2 звездной величины.
Комета имеет гиперболическую орбиту и была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном.