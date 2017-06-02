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Москвичи смогут в бинокль наблюдать приближающуюся к Земле комету Джонсона

Космос
2 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Комета пройдет на расстоянии 121 325 600 км от Земли и не будет видна невооруженным глазом

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Комета Джонсона приблизится к Земле 4 июня, жители Северных широт, в том числе москвичи, смогут наблюдать ее в бинокль или в телескоп. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"4 июня 2017 года комета C/2015 V2 (Джонсона) пройдет на расстоянии 121 325 600 км от Земли. Невооруженным глазом комета видна не будет, а вот в бинокль или телескоп ее можно будет наблюдать", - отметили в пресс-службе.

В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды. В средних широтах Северного полушария ее можно наблюдать при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.

Блеск кометы начале июня достигнет порядка плюс 7 звездной величины. Для сравнения, планета Нептун имеет яркость около плюс 7,8 звездной величины, а звезды Большого Ковша - плюс 2 звездной величины.

Комета имеет гиперболическую орбиту и была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном.

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