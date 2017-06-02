Космический корабль "Союз МС-03" с двумя членами экипажа начал спуск с орбиты

КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Космический корабль новой серии "Союз МС-03" с двумя членами экипажа на борту включил двигатель для торможения и схода с околоземной орбиты, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Выдана команда на включение двигательной установки на торможение", - сказали в ЦУПе.

На Землю возвращаются российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 197 суток.

Ожидается, что в 17.10 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.