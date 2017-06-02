Спускаемая капсула корабля "Союз МС-03" вошла в плотные слои атмосферы

КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-03" с двумя членами экипажа вошла в плотные слои атмосферы Земли, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Наступило расчетное время входа в атмосферу", - сказал представитель ЦУПа.

Перед этим бытовой и приборно-агрегатный отсеки отделились от спускаемого аппарата, в котором находится экипаж корабля.

На Землю возвращаются российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 197 суток.

Ожидается, что в 17:10 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.