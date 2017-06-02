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Спускаемый аппарат с двумя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Космос
2 июня, 17:15 дата обновления: 2 июня, 17:30 UTC+3 область/ 2, июня. /ТАСС

На Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" с двумя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Соответствующая надпись появилась на экране в ЦУПе: "Есть посадка!".

"Спускаемый аппарат лежит на боку. Самочувствие экипажа хорошее, объект взят под охрану в 17:14", - объявил диктор ЦУПа.

На Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составила 197 суток.

На МКС остались работать российский космонавт Федор Юрчихин, а также американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон. Уитсон прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке, но в связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле-спасателе "Союз МС-04" ее экспедицию продлили до сентября.

В поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" принимали участие более 150 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

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