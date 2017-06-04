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Американский корабль с грузом для МКС стартовал с мыса Канаверал

Космос
4 июня, 0:13 дата обновления: 4 июня, 0:42 UTC+3

Корабль Dragon должен доставить на Международную космическую станцию около 2,7 тонны грузов, в том числе материалы для проведения более 250 научных экспериментов

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© (Bill Ingalls/NASA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом к Международной космической станции (МКС). Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямую трансляцию пуска показало NASA.

"Никаких помех пуску нет. Старт дан", - заявили в Центре управления полетом в Хьюстоне (штат Техас).

Как сообщили в SpaceX, нижняя ступень Falcon 9 совершила управляемый спуск на платформу, которая расположена в нескольких милях от места старта ракеты. "Операция прошла благополучно. Первая ступень Falcon 9 приземлилась", - сообщила SpaceX. 

Специалисты компании отрабатывают спуск нижней ступени для ее повторного применения при новых запусках.

Погода на мысе Канаверал в субботу на 60% благоприятствовала запуску. Опасения метеорологов вызывала лишь облачность. Первоначально запуск планировался на четверг, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий и разрядов молний. Решение об отсрочке было принято примерно за 20 минут до запланированного времени пуска.

Примечательно, что в этот раз американцы запустили капсулу Dragon, которая уже использовалась в 2014 году для доставки груза на орбитальный комплекс. Компания Hawthorne заменила термозащитную оболочку корабля и ряд других компонентов. При этом шлюз и двигатели малой тяги удалось сохранить, очистить и подготовить для повторного пуска. Как отметил на пресс-конференции в среду вице-президент Hawthorne Ханс Кенигсманн, большая часть этого Dragon "уже летала в космос".

Dragon должен доставить на МКС около 2,7 тонны грузов: продовольствие, материалы для проведения более 250 научных экспериментов. В том числе речь идет о приборе для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

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