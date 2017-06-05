Индия впервые запустила ракету-носитель грузоподъемностью 4 тонны

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Крупнейшая в Индии ракета-носитель собственной разработки GSLV Mark III (LVM3), способная вывести на орбиту полезный груз весом до 4 тонн, впервые успешно запущена в космос. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Запуск ракеты GSLV Mark III с криогенным двигателем, которая вывела на орбиту спутник связи GSAT-19 весом 3336 кг, состоялся на территории Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш в 17:28 по местному времени (14:58 мск), - заявил глава ISRO Киран Кумар. - Это большой рывок для нашей космической отрасли: до сих пор полезная нагрузка ограничивалась 2,2 тонны. До конца текущего года мы проведем еще один испытательный запуск GSLV-Mk III-D1, еще более увеличив нагрузку".

По его словам, новая ракета позволит в перспективе полностью отказаться от услуг других государств при запуске крупных индийских спутников. "Новая индийская ракета-носитель со стартовой массой 640 тонн теперь регулярно будет выводить на орбиту аппараты весом в 4 тонны, - подчеркнул глава ISRO. - Более того, с таким носителем Индия может рассчитывать на большую долю на рынке международных космических запусков, который составляет $300 млрд в год".

Кроме того, GSLV-Mk III-D1 позволит Индии воплотить давнюю мечту о создании собственной орбитальной станции. "Теперь у нас есть все возможности для создания космической станции, надо лишь определить сроки и получить финансирование", - заявил Киран Кумар. По его словам, Индия до сих пор не приступила к пилотируемым полетам в космос только потому, что у страны не было ракет-носителей с достаточной грузоподъемностью, "но теперь этот вопрос практически решен, теперь при условии одобрения программы правительством на отправку человека в космос потребуется всего семь лет".