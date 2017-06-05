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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Космос
5 июня, 17:03 дата обновления: 5 июня, 17:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Стыковка корабля была поручена американским астронавтам Джеку Фишеру и Пегги Уитсон

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Материал из 1 страницы
© NASA TV via AP

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Космический грузовой корабль Dragon производства американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое вело прямую трансляцию стыковки.

Стыковка корабля, которая была поручена находящимся на МКС американским астронавтам Джеку Фишеру и Пегги Уитсон, произошла примерно в 09:52 по времени Восточного побережья США (16:52 мск).

Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 в субботу в 17:08 по местному времени (4 июня в 00:08 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он доставил на МКС около 2,7 тонны грузов: продовольствие, материалы для проведения более 250 научных экспериментов.

В том числе речь идет о совместном проекте NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), который предусматривает изучение влияния света и микрогравитации на семена растений. Цель эксперимента - повысить устойчивость сельскохозяйственных культур на Земле и во время будущих длительных экспедиций в космос. Еще одно оборудование предназначено для изучения процесса горения газообразных веществ в условиях невесомости. Такие эксперименты нацелены на улучшение эффективности топлива и снижение образования вредных для экологии продуктов его сгорания.

Помимо Фишера и Уитсон, вахту на орбитальной станции несет российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из ЕКА вернулись на Землю 2 июня.

Грузовой аппарат пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Dragon, как ожидается, на парашютах приводнится в Тихом океане близ северной части полуострова Калифорния.

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