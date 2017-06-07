Модуль "Наука" будет полностью перебран, чтобы устранить обнаруженный дефект

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Монофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" будет практически полностью перебран, чтобы избавиться от засорения в топливной системе, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский.

"После ситуации, когда в 2013 году в топливной системе была обнаружена стружка, нам приходится практически полностью перебирать модуль", - сказал он.

"В топливной системе все чистится, все еще раз тотально проверяется. Если у нас возникают сомнения, лучше мы все старое выбросим и изготовим новые детали. В конце года мы планируем завершить все необходимые работы и передать МЛМ для отправки на Байконур и подготовки к пуску", - сообщил Калиновский.

По его словам, запуск модуля планируется на 2018 год. Вариант отказа от запуска МЛМ не рассматривается. "Нет, мы его сделаем", - отметил Калиновский.

Он напомнил, что посторонние частицы были занесены в топливную систему в 1990-х годах, когда дублер первого модуля Международной космической станции (МКС) начали переделывать в летный модуль. "Казалось бы, незначительное нарушение технологического процесса, а мы до сих пор это расхлебываем", - сказал глава предприятия.

В момент обнаружения дефекта, отметил он, речь шла о ремонтно-восстановительных работах, которые планировалось выполнить в короткие сроки, но масштабы проблемы оказались большими, чем предполагалось. Сейчас принято решение обновить часть систем. Глава предприятия сообщил, что конструкторы и разработчики различных систем МЛМ подтвердили в ходе испытаний возможность эксплуатации этого модуля в течение десятилетия. "Он сможет эксплуатироваться до 2027 года", - сообщил Калиновский.

Модуль другим "Наука"

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск модуля произойдет не раньше августа следующего года или даже позднее. Позже источник ТАСС рассказал, что из-за обнаружения в топливных баках нового загрязнения их для очистки планируется распилить пополам. Он сообщал также, что уже прошли гарантийные сроки на резиновые элементы конструкции модуля.

Позже исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев подтвердил ТАСС информацию о переносе запуска МЛМ на 2018 год.

Ранее запуск МЛМ уже откладывался из-за обнаружения загрязнения в топливной системе. В 2013 году модуль отправили в Центр имени Хруничева на доработку. МЛМ начали строить в 1995 году, первоначально он рассматривался как дублер блока "Заря" (первый модуль МКС). В 2004 году было принято решение о его преобразовании в полноценный летный модуль научного назначения с запуском в 2007 году, но старт постоянно откладывался.

Стартовая масса МЛМ превышает 20 тонн, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры. Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей.

Модуль должен решать не только научные задачи. Он способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины (такие технологии применялись на станции "Мир", а сейчас используются на американском сегменте МКС).

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.