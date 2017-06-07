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Стоимость ракеты "Ангара" будет снижена

Космос
7 июня, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Реализация программы по снижению стоимости ракеты-носителя позволит сделать ее конкурентоспособной

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Центр имени Хруничева планирует провести комплексные мероприятия по снижению стоимости производства ракеты-носителя "Ангара", сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский.

"Разработана программа по снижению стоимости производства ракеты "Ангара". Это конструкторские, технологические и организационные решения. Концентрация производства в Омске, когда все объединено в одном корпусе, что позволит сократить лишние площади - тоже один из факторов снижения стоимости. Реализация программы позволит сделать "Ангару" конкурентоспособной", - сказал он.

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Пока цена "Ангары" высокая. Однако это, пояснил Калиновский, объясняется тем, что новая ракета еще находится на этапе опытно-конструкторских работ. "Всегда первые опытные образцы любой техники крайне дорогие", - пояснил он.

Необходимостью снижения стоимости изготовления ракеты обоснован и перенос производства ракеты из Москвы в Омск. В Омске будут собирать универсальные ракетные модули, а в Москве будут производить только третью ступень ракеты "Ангара-А5".

С целью сокращения затрат оптимизируется и использование промышленных площадей. "Площади в Москве сократятся примерно на 80%, в Омске - на 50%", - рассказал Калиновский.

Средства, полученные от освобождаемых территорий, помогут предприятию снизить кредитную нагрузку.

Оценки стоимости

Согласно докладу отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США, стоимость коммерческого пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" оценивается в 100 млн долларов США, что на треть дороже, чем запуск аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя "Протон-М" и на 40% дороже, чем пуск американской ракеты Falcon 9.

В технико-экономическом обосновании проекта Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, с которым удалось ознакомиться ТАСС, указывается, что стоимость изготовления первой тяжелой "Ангары-А5", запущенной в конце 2014 года с космодрома Плесецк, составила около 4,5 млрд рублей (в ценах на тот год).

Согласно документу, до 2025 года стоимость производства новой ракеты планируется снизить на 1 млрд рублей. При этом около половины затрат от себестоимости приходится на двигатели первой и второй ступеней РД-191 производства НПО "Энергомаш".

В общую стоимость пуска ракеты (помимо ее изготовления) входят также пусковые услуги (транспортировка на космодром, предстартовая подготовка, запуск). Стоимость этих работ в технико-экономическом обосновании оценивается для ракеты "Ангара" с разгонным блоком "Бриз" почти в 800 млн рублей.

О семействе ракет

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов (от легкого до тяжелого), которое создавалось для замены тяжелых ракет "Протон-М" и легких "Рокотов". Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска и оба с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

Очередной пуск ракеты этого семейства был намечен на конец 2016 года, а затем на 2017-й.

Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный планируется на 2019 год. Также International Launch Services (оператор ракет "Протон- М" и "Ангара", принадлежащий Центру имени Хруничева) планирует начать коммерческие пуски "Ангары" с 2020 года, постепенно отказываясь от ракет "Протон-М".

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