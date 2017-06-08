Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый за год пуск "Протона" запланирован на 8 июня с Байконура

Космос
8 июня, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ракета должна вывести на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar-21

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" после годового перерыва возвращается к стартам с космодрома Байконур в Казахстане.

"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" запланирован на 8 июня 2017 года в 6:45 мск со стартовой площадки 81 космодрома Байконур", - сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

Смотрите также
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М"

Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье

Ракета должна вывести на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar-21.

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar-21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, при производстве 71 двигателя использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

План полета

Через две минуты после старта ракеты-носителя "Протон" произойдет отделение первой ступени, которая упадет в Карагандинской области Казахстана. Еще спустя три с половиной минуты произойдет отделение второй ступени, а затем и створок головного обтекателя, защищающих космический аппарат. Они упадут на Алтае. Космический аппарат Echostar-21 в связке с разгонным блоком "Бриз-М" будет выведен третьей ступенью ракеты на опорную орбиту в 6:55 мск.

Дальнейшее выведение космического аппарата на геопереходную орбиту высотой с параметрами 36 тыс. км на 2,3 тыс. км будет осуществлено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока. Общая длительность выведения Echostar-21 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза-М") составит 9 часов 13 минут (15:58 мск). После этого аппарат будет передан на управление заказчику - американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.

Echostar-21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Масса космического аппарат составляет 6 тонн 871 кг, расчетный срок активного существования достигает 15 лет.

Контракт на запуск аппарата был заключен компанией International Launch Services (ILS), осуществляющей на международном рынке маркетинговые услуги по продвижению пусковых услуг с помощью ракет "Протон" и "Ангара". Компания принадлежит Центру имени Хруничева.

Это будет 94-й пуск "Протона" по программе ILS и 413-й в летной истории ракеты, которая эксплуатируется уже 52 года. Первый ее коммерческий пуск состоялся в 1996 году. Космический аппарат Echostar-21 должен стать шестым спутником в орбитальной группировке Echostar, запущенным с помощью российской ракеты "Протон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Катар установил источники хакерской атаки на государственное информагентство
4
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
5
Рейтинг QS-2018: российские вузы сделали значительный рывок всего за год
6
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
7
"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама