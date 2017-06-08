Первый за год пуск "Протона" запланирован на 8 июня с Байконура

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" после годового перерыва возвращается к стартам с космодрома Байконур в Казахстане.

"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" запланирован на 8 июня 2017 года в 6:45 мск со стартовой площадки 81 космодрома Байконур", - сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

Ракета должна вывести на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar-21.

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar-21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, при производстве 71 двигателя использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

План полета

Через две минуты после старта ракеты-носителя "Протон" произойдет отделение первой ступени, которая упадет в Карагандинской области Казахстана. Еще спустя три с половиной минуты произойдет отделение второй ступени, а затем и створок головного обтекателя, защищающих космический аппарат. Они упадут на Алтае. Космический аппарат Echostar-21 в связке с разгонным блоком "Бриз-М" будет выведен третьей ступенью ракеты на опорную орбиту в 6:55 мск.

Дальнейшее выведение космического аппарата на геопереходную орбиту высотой с параметрами 36 тыс. км на 2,3 тыс. км будет осуществлено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока. Общая длительность выведения Echostar-21 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза-М") составит 9 часов 13 минут (15:58 мск). После этого аппарат будет передан на управление заказчику - американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.

Echostar-21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Масса космического аппарат составляет 6 тонн 871 кг, расчетный срок активного существования достигает 15 лет.

Контракт на запуск аппарата был заключен компанией International Launch Services (ILS), осуществляющей на международном рынке маркетинговые услуги по продвижению пусковых услуг с помощью ракет "Протон" и "Ангара". Компания принадлежит Центру имени Хруничева.

Это будет 94-й пуск "Протона" по программе ILS и 413-й в летной истории ракеты, которая эксплуатируется уже 52 года. Первый ее коммерческий пуск состоялся в 1996 году. Космический аппарат Echostar-21 должен стать шестым спутником в орбитальной группировке Echostar, запущенным с помощью российской ракеты "Протон".