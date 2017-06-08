Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай добился успехов в разработке воздушно-космического самолета

Космос
8 июня, 7:40 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Самолет будет способен взлетать с обычных аэродромов и совершать полеты как в атмосфере, так и в космическом пространстве, а затем возвращаться на Землю

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай добился "существенного прогресса" в разработке воздушно-космического самолета, который будет способен взлетать с обычных аэродромов и совершать полеты как в атмосфере, так и в космическом пространстве, а затем возвращаться на Землю. Об этом сегодня сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на вице-президента Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (Casic) Лю Шицюаня.

Предполагается, что летательный аппарат сможет выходить на околоземную орбиту за счет собственных двигателей посредством горизонтального, а не вертикального старта, в отличие от кораблей типа "шаттл".

Основное предназначение разработки - доставка экипажа и грузов к орбитальным станциям и обратно, отметил ученый. При этом такой аппарат многоразового использования будет способен совершать посадку практически на любую летную полосу.

К настоящему времени команда ученых уже завершила почти все наземные испытания, преодолев основные технические сложности, связанные с разработкой и созданием подходящего двигателя для такого орбитального самолета. Лю Шицюань не назвал возможные сроки его первого испытательного полета, однако некоторые китайские эксперты склонны полагать, что это произойдет "уже скоро".

Впервые идея создания такого возвращаемого космического аппарата была инициирована еще в 1980-х годах, однако тогда подобная разработка казалась слишком рискованной, дорогостоящей и технически сложной. Тем не менее, Народно-освободительная армия Китая продолжала финансировать данный проект, который может использоваться и в военных целях, отмечает газета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Андаманском море обнаружены обломки самолета и тела пассажиров
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье
6
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
7
Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов
Темы дня
Загрузка...
Реклама