СМИ: Китай добился успехов в разработке воздушно-космического самолета

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай добился "существенного прогресса" в разработке воздушно-космического самолета, который будет способен взлетать с обычных аэродромов и совершать полеты как в атмосфере, так и в космическом пространстве, а затем возвращаться на Землю. Об этом сегодня сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на вице-президента Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (Casic) Лю Шицюаня.

Предполагается, что летательный аппарат сможет выходить на околоземную орбиту за счет собственных двигателей посредством горизонтального, а не вертикального старта, в отличие от кораблей типа "шаттл".

Основное предназначение разработки - доставка экипажа и грузов к орбитальным станциям и обратно, отметил ученый. При этом такой аппарат многоразового использования будет способен совершать посадку практически на любую летную полосу.

К настоящему времени команда ученых уже завершила почти все наземные испытания, преодолев основные технические сложности, связанные с разработкой и созданием подходящего двигателя для такого орбитального самолета. Лю Шицюань не назвал возможные сроки его первого испытательного полета, однако некоторые китайские эксперты склонны полагать, что это произойдет "уже скоро".

Впервые идея создания такого возвращаемого космического аппарата была инициирована еще в 1980-х годах, однако тогда подобная разработка казалась слишком рискованной, дорогостоящей и технически сложной. Тем не менее, Народно-освободительная армия Китая продолжала финансировать данный проект, который может использоваться и в военных целях, отмечает газета.