Невидимая планета: почему Нептун синий и какая степень "родства" объединяет его с Тритоном

Нептун — восьмая, самая далекая планета в Солнечной системе (если не брать в расчет гипотетическую планету X, о существовании которой ученые заявили около года назад).

Вообще, до 1781 года, когда был открыт Уран, астрономы считали, что вокруг Солнца обращаются шесть планет: Земля и те пять, что были видны на небосводе еще с древности. Однако после того, как стало понятно, что планет как минимум семь, ученые начали что-то подозревать: расчеты орбиты Урана явно указывали на то, что за ней находится еще одно массивное тело.

Эти подозрения подкреплялись наблюдением математического характера: в 1766 году немецкий ученый Иоганн Тициус заметил, что расстояния известных на тот момент планет от Солнца укладываются в простую закономерность. Поначалу эти расчеты не вызвали особого энтузиазма, однако когда оказалось, что свежеоткрытый Уран укладывается в закономерность Тициуса, выкладки математика зауважали.

Правда Нептун, обнаруженный в 1846 году Иоганном Галле, обманул ожидания астрономов, оказавшись слишком близко к Солнцу: 30,1 астрономических единицы против ожидавшихся 38,8. Закономерность Тициуса снова впала в немилость и даже дальнейшее открытие Плутона почти на нужном расстоянии в 39,5 а.е. ее уже не спасло.