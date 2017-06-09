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Невидимая планета: почему Нептун синий и какая степень "родства" объединяет его с Тритоном

Космос
9 июня, 14:30 UTC+3

В честь дня рождения астронома, открывшего самую далекую планету в Солнечной системе, вспоминаем, что мы знаем о Нептуне, его кольцах и спутниках

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Изображение планеты Нептун полученное космическим аппаратом “Вояджер-2”

Изображение планеты Нептун, полученное космическим аппаратом “Вояджер-2”

© NASA/JPL

9 июня — день рождения Иоганна Галле, немецкого астронома, в середине XIX века открывшего Нептун.

Вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" вспоминаем, что мы знаем о планете, выясняем, почему она такая синяя, и сплетничаем про Тритон (говорят, спутник-то Нептуну не родной!).

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Как был обнаружен Нептун?

Нептун — восьмая, самая далекая планета в Солнечной системе (если не брать в расчет гипотетическую планету X, о существовании которой ученые заявили около года назад). 

Вообще, до 1781 года, когда был открыт Уран, астрономы считали, что вокруг Солнца обращаются шесть планет: Земля и те пять, что были видны на небосводе еще с древности. Однако после того, как стало понятно, что планет как минимум семь, ученые начали что-то подозревать: расчеты орбиты Урана явно указывали на то, что за ней находится еще одно массивное тело.

Эти подозрения подкреплялись наблюдением математического характера: в 1766 году немецкий ученый Иоганн Тициус заметил, что расстояния известных на тот момент планет от Солнца укладываются в простую закономерность. Поначалу эти расчеты не вызвали особого энтузиазма, однако когда оказалось, что свежеоткрытый Уран укладывается в закономерность Тициуса, выкладки математика зауважали.

Правда Нептун, обнаруженный в 1846 году Иоганном Галле, обманул ожидания астрономов, оказавшись слишком близко к Солнцу: 30,1 астрономических единицы против ожидавшихся 38,8. Закономерность Тициуса снова впала в немилость и даже дальнейшее открытие Плутона почти на нужном расстоянии в 39,5 а.е. ее уже не спасло.

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Что мы знаем о планете?

Нептун — это газовый гигант. Большая часть планеты состоит из очень плотной и горячей смеси воды, аммиака и метана, а внутри, возможно, находится твердое ядро размером с Землю.

Атмосфера в основном состоит из водорода, гелия и метана – именно из-за нпоследнего планета такая синяя (метан поглощает красный цвет).

День на планете длится 16 часов, а год — 165 земных лет. 

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А о ее кольцах и спутниках?

Единственным космическим аппаратом, который видел Нептун вблизи, был “Вояджер-2”, пролетевший мимо планеты и ее спутников 24-25 августа 1989 года.

За это время ему удалось рассмотреть шесть спутников Нептуна (всего на сегодняшний день известны 14), в том числе самый крупный из них — Тритон.

По своей орбите он движется в сторону, противоположную вращению планеты. Это указывает на то, что, возможно, Тритон — пришелец, захваченный гравитационным полем Нептуна, которое притягивает его все ближе и ближе.

К слову, ученые полагают, что через миллионы лет гравитационные силы разорвут Тритон на мелкие кусочки и он станет еще одним кольцом Нептуна.

Существование последних также подтвердил “Вояджер”. У колец Нептуна обнаружились странные утолщения, хотя по всем расчетам такие сгустки пыли должны распределяться по кольцу равномерно. Ученые предполагают, что так сказывается притяжение одного из спутников Нептуна Галатеи.

Екатерина Боровикова 

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