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NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.

Космос
9 июня, 13:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Расходы NASA в следующем году составят $19,1 млрд, что на $500 млн меньше, чем в нынешнем

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И.О. руководителя космического ведомства США Роберт Лайтфут

И.О. руководителя космического ведомства США Роберт Лайтфут

© AP Photo/Jay Reeves

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сокращение бюджета Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2018 финансовом году на $500 млн не помешает ему продолжить подготовку пилотируемого полета на Марс, который должен состояться примерно через 15 лет. Об этом в четверг на слушаниях в Конгрессе заявил и.о. руководителя космического ведомства США Роберт Лайтфут, подтвердивший, что американские специалисты по-прежнему рассчитывают отправить человека на Красную планету в 2033 году.

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Согласно бюджетному запросу, ранее представленному Белым домом, расходы NASA в следующем году составят $19,1 млрд, что на $500 млн меньше, чем в нынешнем. В то же время финансирование ряда других правительственных ведомств будет урезано еще сильнее.

Выступая в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям, Лайтфут заверил, что в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства "на те системы, которые будут нужны в 2018 году, чтобы добиться необходимого прогресса".

Руководитель космического ведомства имел в виду тяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS), разрабатываемую компанией Boeing, и новый корабль Orion, созданный корпорацией Lockheed Martin для полетов на Марс. Работы по этим проектам будут финансироваться из средств, выделяемых на исследования человеком космического пространства. В 2018 году по этой бюджетной статье, как ожидается, будет ассигновано $3,9 млрд.

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В начале мая NASA сообщило, что первый старт ракеты SLS с кораблем Orion перенесен на 2019 год, а полет - вопреки первоначальным планам - будет проходить в целях безопасности без экипажа. Среди основных причин переноса пуска были указаны "изменение параметров бюджета", а также задержки в производстве необходимых компонентов.

Прежде чем к Марсу полетит Orion, туда должны быть направлены несколько автоматических аппаратов, которые изучат поверхность и атмосферу планеты и определят место будущей посадки корабля с астронавтами.

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