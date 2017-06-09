В Москве скончался экс-глава Центра Хруничева, руководивший созданием первых модулей МКС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Экс-гендиректор Центра Хруничева Анатолий Киселев, руководивший предприятием с 1975 по 2001 годы, скончался в Москве на 80-м году жизни, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Анатолий Иванович скончался сегодня ночью в одной из московских больниц", - сказал собеседник агентства.

В Центре Хруничева подтвердили информацию о смерти Киселева. "Предприятие занимается организацией похорон", - сказали в пресс-службе.

Информация о дате и месте похорон станет известна позже, уточнили там.

В сообщении дирекции по коммуникациям Космического центра, поступившем в ТАСС, приводятся слова генерального конструктора средств выведения и наземной космической инфраструктуры, первого заместителя гендиректора Центра Хруничева Александра Медведева: "Уход Анатолия Ивановича - тяжелая утрата для всех нас. Мы скорбим и соболезнуем семье, соратникам, друзьям".

Под руководством Киселева

Под его непосредственным руководством спроектированы и изготовлены первые элементы МКС - модули "Заря" и "Звезда", проходили испытания ракет тяжелого ("Протон-М") и легкого ("Рокот") классов, начата разработка и испытания разгонных блоков "Бриз-М" и "Бриз-КМ", универсальной космической платформы "Яхта", начато создание ракетного комплекса "Ангара". Он принимал непосредственное участие в первом запуске в 1965 году ракеты "Протон", создании и запуске первой космической орбитальной станции "Салют", постановке на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет.

Анатолий Киселев родился в Москве в 1938 году, окончил техническое училище, затем Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ). Работал на машиностроительном заводе имени Хруничева инженером, начальником лаборатории, заместителем начальника цеха, заместителем директора завода (с 1968 года).

В феврале 1975 года в возрасте 37 лет был назначен директором машиностроительного завода имени Хруничева. В 1993 году по его инициативе произошло объединение завода имени Хруничева и ОКБ "Салют" в единый Государственный космический научно-производственный центр. С 1993 года по 2001-й Киселев был генеральным директором Центра имени Хруничева.

Киселев - Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Доктор технических наук, академик Российской инженерной академии и Академии космонавтики имени Циолковского, почетный доктор инженерных наук Кингстонского университета (Великобритания).