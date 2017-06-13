Рогозин: на стартовом комплексе "Бурана" на Байконуре появится музей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Музей достижений советской космонавтики планируется создать на стартовом комплексе челнока "Буран" на космодроме Байконур, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сегодня эксперты ВПК России посетили МИК (монтажно-испытательный комплекс) на Байконуре, где с советских времен хранятся "Буран" и сверхтяжелая ракета "Энергия", - написал он в Facebook. - Планируем создать на стартовом комплексе "Энергии" музей, посвященный выдающимся работам советской космонавтики".