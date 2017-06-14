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Грузовой корабль "Прогресс МС-06" запущен к МКС с Байконура

Космос
14 июня, 12:22 дата обновления: 14 июня, 12:35 UTC+3

Космонавтам отправили 15 кг свежих яблок, аджику, горчицу, хрен столовый и сырокопченые колбаски

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Центр управления полетами, Московская область

Центр управления полетами, Московская область

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур (Казахстан) к Международной космической станции, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

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"Произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказал представитель ЦУПа.

"Прогресс МС-06" был успешно выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщили в ЦУП.

"Зафиксировано отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказал представитель ЦУПа.

"Прогресс МС-06" в автоматическом режиме продолжит двухсуточный полет к МКС. Стыковка запланирована на 16 июня в 14:42 мск. Сближение корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме, однако контролировать автоматику будет находящийся на станции российский космонавт Федор Юрчихин.

Это второй российский "грузовик", отправившийся к МКС в этом году. Предыдущий стартовал 22 февраля, следующий должен отправиться в космос 12 октября. Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе МКС до первых чисел декабря 2017 года, после чего будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.

Список грузов

На борту корабля находится около 2,4 тонны грузов: 620 кг топлива для заправки МКС, 47 кг воздуха в баллонах, 420 литров воды в баках, 351 кг контейнеров с рационами питания и свежими продуктами.

Как рассказал ТАСС завотделом питания экипажа Международной космической станции Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, помимо стандартных рацйионов питания, космонавтам отправили 15 кг свежих яблок, аджику, горчицу, хрен столовый и сырокопченые колбаски.

Среди научной аппаратуры на борту "Прогресса" находятся наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. Их планируется запустить в открытый космос вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.

Помимо того, грузовик везет на МКС штанины и рукава для скафандра "Орлан-МК". Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04", на борту которого находился скафандр нового поколения "Орлан- МКС". С тех пор на станцию для замены старых "Орланов-МК" был доставлен только один новый скафандр серии "МКС". Как пояснил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, в связи с предстоящим в августе выходом в открытый космос российских космонавтов, было решено отправить на МКС новые рукава и штанины, которые присоединят к жесткому корпусу одного из имеющихся на станции старых скафандров, пока на Земле ведется изготовление нового скафандра взамен потерянного.

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