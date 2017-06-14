Более 70 малых спутников будут запущены 14 июля вместе с аппаратом "Канопус-В-ИК"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 70 малых спутников будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" в качестве попутной полезной нагрузки в рамках федеральной миссии Роскосмоса "Канопус-В-ИК". Запуск запланирован на 14 июля с космодрома Байконур, следует из сообщения на сайте ОАО "Главкосмос" (российский оператор пусковых услуг).

"Суммарно в рамках миссии "Канопус-В-ИК" будет запущено 73 космических аппарата. Разгонный блок "Фрегат" обеспечит выведение аппарата "Канопус-В-ИК" и попутных малых спутников на три различные орбиты с последующим сведением с орбиты разгонного блока. Миссия такой высокой сложности будет реализована впервые в истории запуска малых космических аппаратов", - говорится в сообщении.

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Спутники будут различных форматов - от аппаратов типа 1U CubeSat до микроспутников массой до 120 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из США, Германии, Японии, Канады и Норвегии. Также в рамках миссии будет реализован запуск двух малых аппаратов "МКА-Н", разработанных ООО "НПП Даурия" по заказу Роскосмоса, и трех спутников формата CubeSat разработки российских технических вузов, уточнили в "Главкосмосе".

Запуск спутников российских вузов реализуется в рамках программы Роскосмоса по поддержке и развитию российских университетов в области разработки и создания малых космических аппаратов. На ракете-носителе"Союз-2.1а" будут запущены спутники "Искра-МАИ-85" (Московский авиационный институт), "Маяк" (Московский политехнический университет), "Эквадор UTE-ЮЗГУ" (Курский Юго-Западный государственный университет).

Сейчас уже успешно завершены совместные электрические испытания малых космических аппаратов с системами разгонного блока "Фрегат" и начата подготовка к интеграции малых спутников и формирования космического головного блока, сообщает "Главкосмос".

Рекорд по количество спутников, выведенных на орбиту за один запуск принадлежит Индии. Ракета-носитель PSLV 15 февраля вывела в космос 104 малых аппарата.

"Главкосмос"

Компания "Главкосмос" была создана в 1985 году в составе Министерства общего машиностроения СССР. Она занималась внешнеэкономической деятельностью в ракетно- космической сфере, организацией и проведением исследований, участвовала в конверсионных работах. Сейчас "Главкосмос" участвует в реализации контрактов, связанных с запусками "Союзов" с Куру, организацией полетов иностранцев на МКС и сотрудничеством в космической области с Индией и Китаем. Собственником 100% акций компании является Российская Федерация.

Ранее сообщалось, что "Главкосмос" получил статус уполномоченного оператора коммерческих запусков ракет- носителей "Союз-2" с российских космодромов.

В 2017-2018 годах "Главкосмос" планирует выступить оператором запуска более 100 коммерческих микроспутников в качестве дополнительной нагрузки при выведении на орбиту трех космических аппаратов по федеральной программе. Помимо этого, "Главкосмос" займется дистрибуцией на зарубежных рынках снимков, полученных с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серий "Канопус- В" и "Ресурс-П".

Семейство ракет-носителей "Союз-2" на сегодняшний день включает в себя ракеты среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также легкую ракету "Союз-2.1в". Они могут запускаться с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру (Южная Америка).