Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на космодроме Восточный сразу после стартового стола для "Ангары", написал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в Facebook.

"Со следующего года количество пусков будет ежегодно увеличиваться. Также в 2018 году начнется строительство стартового комплекса для "тяжелой" "Ангары-А5М" с пуском в 2021 году, сразу после этого будет построен третий комплекс - для сверхтяжелой ракеты", - отметил он.

Рогозин напомнил, что в декабре 2017 года с космодрома запланировано проведение двух пусков ракет-носителей "Союз-2".

Помимо этого, вице-премьер сообщил, что Россия и Казахстан согласовали создание стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-5" на космодроме Байконур. "Что касается Байконура, то мы его бросать не собирались никогда. Позавчера мы согласовали с Казахстаном строительство комплекса для ракеты среднего класса с пуском в 2022 году", - написал он.