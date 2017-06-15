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Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"

Космос
15 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Пуск "тяжелой" "Ангары-А5М" запланирован в 2021 году

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Космодром Восточный

Космодром Восточный

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на космодроме Восточный сразу после стартового стола для "Ангары", написал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в Facebook.

"Со следующего года количество пусков будет ежегодно увеличиваться. Также в 2018 году начнется строительство стартового комплекса для "тяжелой" "Ангары-А5М" с пуском в 2021 году, сразу после этого будет построен третий комплекс - для сверхтяжелой ракеты", - отметил он.

Рогозин напомнил, что в декабре 2017 года с космодрома запланировано проведение двух пусков ракет-носителей "Союз-2".

Помимо этого, вице-премьер сообщил, что Россия и Казахстан согласовали создание стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-5" на космодроме Байконур. "Что касается Байконура, то мы его бросать не собирались никогда. Позавчера мы согласовали с Казахстаном строительство комплекса для ракеты среднего класса с пуском в 2022 году", - написал он.

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