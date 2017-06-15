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Двое из шести участников эксперимента по имитации полета в дальний космос будут женщинами

Космос
15 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Первый 14-суточный эксперимент планируется провести в ноябре 2017 года

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Анна Куссмауль, Инна Носикова, Полина Кузнецова, Татьяна Шигуева и Дарья Комиссарова и Елена Лучицкая на первом в мире эксперименте по имитации облета Луны женским экипажем "Луна-2015"

Анна Куссмауль, Инна Носикова, Полина Кузнецова, Татьяна Шигуева и Дарья Комиссарова и Елена Лучицкая на первом в мире эксперименте по имитации облета Луны женским экипажем "Луна-2015"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Не менее двух женщин будет в составе шести участников наземного эксперимента по имитации дальнего космического полета SIRIUS, который пройдет в Москве в ноябре 2017 года, сообщает организатор исследования - Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Экипаж корабля состоит из шести человек разных национальностей. При этом в состав входит минимум две женщины", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении Института, посвященном предстоящему эксперименту.

Первый 14-суточный эксперимент планируется провести в ноябре 2017 года. Всего в рамках проекта запланировано проведение нескольких серий экспериментов длительностью от 14 суток до года, которые пройдут в период с 2017 по 2022 год. Название SIRIUS расшифровывается как Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное исследование в уникальном наземном комплексе).

Партнерами ИМБП станут NASA, Японское и Немецкое космические агентства, госкорпорация "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", НПП "Звезда".

В рамках эксперимента ученые намерены исследовать групповое и межполовое взаимодействие, биохимию членов экипажа и их иммунитет. В ходе исследования будут опробованы новые системы психподдержки, в частности с использованием оранжерей и виртуальных систем.

"Как скажется феномен "отрыва от Земли" (отсутствие прямого информационного и визуального контакта с планетой) на психоэмоциональном состоянии экипажа? Смогут ли средства психологической поддержки скомпенсировать неблагоприятное влияние такого феномена?" - задаются вопросом организаторы эксперимента.

Экспериментальный комплекс ИМБП в Москве с 2007 по 2011 годы использовался для серии экспериментов "Марс-500". В октябре - ноябре 2015 года в столице также прошел девятисуточный эксперимент "Луна-2015" с изоляцией шести девушек. \

С 1967 года в ИМБП было проведено несколько десятков подобных экспериментов. Самые известные из них - "Год в звездолете" (1967-1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год).

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