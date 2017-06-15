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Сенат США оградил от американских санкций сотрудничество России с NASA

Космос
15 июня, 18:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

За данную поправку проголосовали 94 сенатора, шесть выступили против

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© Drew Angerer/Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в четверг поддержал поправку, согласно которой новые американские санкции не должны коснуться сотрудничества России и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). За данное решение проголосовали 94 сенатора, еще шесть выступили против.

Это положение было включено в рассматриваемый в четверг законопроект об усилении давления на Иран и Россию.

Автором поправки выступил сенатор Кори Гарднер, он предложил коллегам уточнить, что новые меры не повлияют на взаимодействие в космической сфере. Согласно тексту поправки, "ни одно из положений данного законопроекта не должно привести к введению ограничений или запретов" на поставки Россией технологий и услуг для проведения NASA или Министерством обороны США космических запусков.

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