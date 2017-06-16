Грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыкуется в пятницу к МКС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский транспортный корабль "Прогресс МС-06" в пятницу доставит грузы на Международную космическую станцию, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

"Стыковка корабля запланирована на 16 июня 2017 года в 14:42 мск", - сказали в ЦУПе.

Сближение корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме. Однако контролировать автоматику в это время будет находящийся на станции российский космонавт Федор Юрчихин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем стартовала с космическим кораблем с космодрома Байконур 14 июня в 12:20 мск. Это второй российский "грузовик", отправившийся к МКС в этом году. Предыдущий стартовал 22 февраля 2017 года, следующий должен отправиться в космос 12 октября. Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе МКС до первых чисел декабря 2017 года, после чего будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.

Грузы на борту

На борту корабля находится около 2,4 тонны грузов: 620 кг топлива для заправки МКС, 47 кг воздуха в баллонах, 420 литров воды в баках, 351 кг контейнеров с рационами питания и свежими продуктами.

Как ранее рассказал ТАСС завотделом питания экипажа Международной космической станции Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, помимо стандартных рационов питания, космонавтам отправили 15 кг свежих яблок, аджику, горчицу, хрен столовый и сырокопченые колбаски.

Среди научной аппаратуры на борту "Прогресса" находятся наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. Их планируется запустить в открытый космос вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.

Помимо этого, грузовик везет на МКС штанины и рукава для скафандра "Орлан-МК". Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04", на борту которого находился скафандр нового поколения "Орлан-МКС". С тех пор на станцию для замены старых "Орланов-МК" был доставлен только один новый скафандр серии "МКС".

Как пояснил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, в связи с предстоящим в августе выходом в открытый космос российских космонавтов, было решено отправить на МКС новые рукава и штанины, которые присоединят к жесткому корпусу одного из имеющихся на станции старых скафандров, пока на Земле ведется изготовление нового скафандра взамен потерянного.