Космический корабль "Буран" установят в детском центре в Сочи

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полноразмерный макет космического корабля "Буран" перевезут из подмосковной Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в Сочи и разместят на территории образовательного центра "Сириус", сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

"Мы должны доставить "Буран" в центр "Сириус" к середине июля. Затем начнутся работы по его восстановлению и приведению в рабочее состояние. Эти работы мы делаем за свои средства, понимая важность такой комплексной образовательной программы", - сказал он.

"Буран" будет размещен на базе научного парка центра "Сириус", где строится крупнейший в России и один из крупнейших в мире естественнонаучных выставочных комплексов для популяризации науки и технологий.

По словам Солнцева, полноразмерный макет "Бурана" будет оснащен аппаратурой, креслами, интерактивными устройствами, что позволит ученикам образовательного центра заниматься пилотажем космического корабля, обучаться современным виртуальным технологиям.

"Ребята получат возможность учиться и одновременно создавать что-то новое. Это будет не развлекательное заведение, как "Буран", который стоял в Парке имени Горького, а действительно рабочее место для ребят. Они смогут узнать о космической истории России и научатся создавать что-то новое", - рассказал Солнцев.

Также он сообщил, что вместе с "Бураном" в Сочи будет представлен полноразмерный макет другого корабля разработки РКК "Энергия" - "Клипер". Данный корабль уже доставлен в город.

Начало работы

В центре "Сириус" ТАСС сообщили, что "Буран" станет частью научно-популярной выставки о космосе с оригинальными предметами, интерактивными инсталляциями и экспонатами, с которыми можно будет взаимодействовать. Выставка начнет работу в 2018 году.

"В ходе восстановительных работ специалисты установят (внутри "Бурана" - прим. ТАСС) внутреннее оборудование кабины и кресла, воспроизведут внутреннюю отделку, нанесут внешнее защитное атмосферостойкое и влагостойкое лакокрасочное покрытие, знаки принадлежности", - сказали в пресс-службе центра.

О "Буране"

В настоящее время корабль, находящийся на территории Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве, разбирают для транспортировки.

Как пояснил Солнцев, решение о переезде "Бурана" в Сочи было принято после подписания РКК "Энергия" и фондом "Таланты и успех" в марте этого года соглашения о сотрудничестве в области образования. В рамках этого соглашения в июле сотрудники РКК "Энергия" проведут в центре "Сириус" образовательную смену по космонавтике.

"Ребятам будет поставлена задача смоделировать экспедицию на Луну. При этом они будут создавать 3D-модели взлетно-посадочного модуля, экспедиционного комплекса, разрабатывать элементы научной аппаратуры. Это проектные и инженерные работы, отработка и испытания изделий", - рассказал Солнцев.

Помимо этого, специалисты корпорации проведут лекции для преподавателей "Сириуса".

Полноразмерный макет корабля "Буран", планируемый к демонстрации в Сочи, - это комплексный испытательный стенд, предназначенный для различных типов испытаний. Данный стенд проходит под названием "Изделие 0.03". С 1980-х годов макет находился внутри контрольно-испытательного центра РКК "Энергия", но в 2012 году был вывезен под открытое небо на территории корпорации для освобождения помещения.

В настоящее время макеты корабля "Буран" можно увидеть на ВДНХ в Москве, на авиасалоне МАКС в Жуковском, на территории музея на космодроме Байконур, а также в одном из музеев Германии. Настоящий "Буран", совершивший космический полет, покоится под обломками крыши монтажно-испытательного корпуса №112 на Байконуре.