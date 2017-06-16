Грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к МКС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка космического корабля прошла штатно", - сказали в ЦУПе.

Российский космонавт Федор Юрчихин контролировал процесс сближения и был готов в случае необходимости взять управление на себя. После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией экипаж МКС приступит к разгрузке.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур 14 июня в 12:20 мск. Это второй российский "грузовик", отправившийся к МКС в этом году. Предыдущий стартовал 22 февраля 2017 года, следующий должен отправиться в космос 12 октября. Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе МКС до первых чисел декабря, после чего будет затоплен в Тихом океане.

Грузы на "Прогрессе"

Корабль доставил на МКС около 2,4 тонны грузов: 620 кг топлива для заправки станции, 47 кг воздуха в баллонах, 420 литров воды, 351 кг контейнеров с рационами питания.

Как ранее рассказал ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, космонавтам также отправили 15 кг свежих яблок, аджику, горчицу, хрен столовый и сырокопченые колбасы.

Среди научной аппаратуры на борту "Прогресса" находятся наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. Их планируется запустить вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.

Также корабль доставил на МКС штанины и рукава для скафандра "Орлан-МК". Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04", на борту которого находился скафандр нового поколения "Орлан- МКС". С тех пор на станцию для замены старых "Орланов-МК" был доставлен только один новый скафандр.

Как пояснил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, в связи с предстоящим в августе выходом в открытый космос российских космонавтов было решено отправить на МКС новые рукава и штанины, которые присоединят к жесткому корпусу одного из старых скафандров на станции, пока на Земле ведется изготовление нового скафандра взамен потерянного.

На МКС вместе с Юрчихиным также находятся американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.