Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к МКС

Космос
16 июня, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Стыковка прошла штатно, после нее экипаж станции приступил к разгрузке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06", 16 июня

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06", 16 июня

© nasa.gov

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка космического корабля прошла штатно", - сказали в ЦУПе.

Российский космонавт Федор Юрчихин контролировал процесс сближения и был готов в случае необходимости взять управление на себя. После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией экипаж МКС приступит к разгрузке.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур 14 июня в 12:20 мск. Это второй российский "грузовик", отправившийся к МКС в этом году. Предыдущий стартовал 22 февраля 2017 года, следующий должен отправиться в космос 12 октября. Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе МКС до первых чисел декабря, после чего будет затоплен в Тихом океане.

Грузы на "Прогрессе"

Корабль доставил на МКС около 2,4 тонны грузов: 620 кг топлива для заправки станции, 47 кг воздуха в баллонах, 420 литров воды, 351 кг контейнеров с рационами питания.

Как ранее рассказал ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, космонавтам также отправили 15 кг свежих яблок, аджику, горчицу, хрен столовый и сырокопченые колбасы.

Среди научной аппаратуры на борту "Прогресса" находятся наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. Их планируется запустить вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.

Также корабль доставил на МКС штанины и рукава для скафандра "Орлан-МК". Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04", на борту которого находился скафандр нового поколения "Орлан- МКС". С тех пор на станцию для замены старых "Орланов-МК" был доставлен только один новый скафандр.

Как пояснил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, в связи с предстоящим в августе выходом в открытый космос российских космонавтов было решено отправить на МКС новые рукава и штанины, которые присоединят к жесткому корпусу одного из старых скафандров на станции, пока на Земле ведется изготовление нового скафандра взамен потерянного.

На МКС вместе с Юрчихиным также находятся американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
2
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
3
Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП
4
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
5
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
6
Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама