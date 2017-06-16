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Участник годового полета на МКС Корниенко признан годным к будущим миссиям

Космос
16 июня, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что что партнер Михаила Корниенко по годовому полету американец Скотт Келли после возвращения на Землю покинул отряд астронавтов NASA

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала российского участника годового полета на МКС Михаила Корниенко годным к дальнейшему участию в космических полетах, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

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"Михаил Корниенко, Алексей Овчинин и Олег Скрипочка признаны годными главной медкомиссией к тренировкам в составе будущих экипажей", - сказали в пресс-службе.

Другие космонавты Сергей Разянский и Александр Мисуркин признаны годными к предстоящим полетам на МКС. Рязанский отправится на станцию 28 июля этого года, Мисуркин - 13 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что партнер Корниенко по годовому полету американец Скотт Келли после возвращения на Землю покинул отряд астронавтов NASA.

Корниенко и Келли провели на МКС 11 месяцев и вернулись на Землю 2 марта 2016 года. Они отправились в космический полет с космодрома Байконур на корабле "Союз ТМА-16М" 27 марта 2015 года, к моменту отбытия они пробыли на станции в общей сложности 340 суток. Келли стал первым американским астронавтом, прожившим на орбите почти год.

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